«Эдмонтон» первым в истории НХЛ одержал пять подряд волевых побед в плей-офф
«Эдмонтон» одержал пять подряд волевых побед в Кубке Стэнли
Фото: [ХК «Эдмонтон Ойлерз»]
«Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии с «Вегас Голден Найтс» одержал волевую победу со счетом 4:2, установив рекорд НХЛ.
К середине первого периода «Ойлерз» проигрывал 0:2, но сумел переломить ход неудачного поединка. «Эдмонтон» в пятый подряд раз победил, уступая в счете. Это рекорд для плей-офф НХЛ.
В серии первого раунда «Нефтяники» проиграли два первых матча «Лос-Анджелес Кингз», а затем уступали по ходу следующих четырех игр, но сумели добиться в них побед. Причем в четвертом матче серии «Эдмонтон» сравнял счет за несколько секунд до конца, а затем Леон Драйзайтль принес команде победу в овертайме — 4:3.
Ранее инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта сообщил о возможном обмене нападающего клуба «Рейнджерс» Артемия Панарина.