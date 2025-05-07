«Эдмонтон» первым в истории НХЛ одержал пять подряд волевых побед в плей-офф

К середине первого периода «Ойлерз» проигрывал 0:2, но сумел переломить ход неудачного поединка. «Эдмонтон» в пятый подряд раз победил, уступая в счете. Это рекорд для плей-офф НХЛ.

В серии первого раунда «Нефтяники» проиграли два первых матча «Лос-Анджелес Кингз», а затем уступали по ходу следующих четырех игр, но сумели добиться в них побед. Причем в четвертом матче серии «Эдмонтон» сравнял счет за несколько секунд до конца, а затем Леон Драйзайтль принес команде победу в овертайме — 4:3.

Ранее инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта сообщил о возможном обмене нападающего клуба «Рейнджерс» Артемия Панарина.