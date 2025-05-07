Инсайдер НХЛ намекнул о возможном обмене Панарина

33-летний нападающий в очередной раз стал лучшим бомбардиром клуба, набрав 89 (37+52) очков, но при этом «Рейнджерс» не попали в плей-офф.

В клубе наверняка произойдут серьезные перемены. В частности, уже отправлен в отставку главный тренер Питер Лавиолетт. Паньотта отмечает, что «Рейнджерс» могут обменять Панарина, чтобы получить хорошую компенсацию и освободить место под потолком зарплат.

«Не знаю, пойдут ли они таким путем, — возможно, даже слишком рано говорить об этом сейчас. Но я уверен, что мы услышим много интересного о том, как „Рейнджерс“ собираются перезагрузиться перед следующим сезоном», — сказал Паньотта.

Панарин является самым высокооплачиваемым игроком команды с ежегодным окладом в $11,62 млн. У россиянина остается один сезон по действующему контракту.

Ранее «Каролина» обыграла «Вашингтон» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли.