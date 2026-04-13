Егор Бероев с молодой женой представили фильм «Кукла» на мировой премьере в Токио

В Токио прошла мировая премьера драмы «Кукла»: фильм 11 апреля представили иностранным зрителям актер Егор Бероев и его молодая супруга Анна Панкратова, которая исполнила главную роль, сообщает The Voice.

На показе Панкратова появилась в мини-платье и белых кроссовках. Бероев же выбрал голубую рубашку, синий пиджак и джинсы. После показа супруги пообщались со зрителями и сделали совместные фотографии.

Егор Бероев отметил, что его работа оказалась близка японским зрителям. Гости премьеры высоко оценили визуальное и художественное решение фильма. Особое впечатление на публику произвело эмоциональное погружение Панкратовой в образ — японцы были поражены ее игрой.

В центре сюжета драмы «Кукла» — история девушки Нади, которая попадает за решетку и рожает дочь. Спустя годы она отправляется на поиски ребенка с помощью нового знакомого Андрея.

Напомним, что Бероев развелся с актрисой Ксенией Алферовой после 24 лет брака. Новый союз он заключил с 21-летней балериной Анной Панкратовой, которая и сыграла главную роль в фильме. О тайной свадьбе стало известно в конце февраля.

Ранее Ксения Алферова дала откровенное интервью, в котором рассказала о разводе и новом браке бывшего мужа Егора Бероева.