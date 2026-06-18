Сын известного продюсера Бари Алибасова, Бари Алибасов — младший, добился временной опеки над своей двухлетней дочерью, сообщает Teleprogramma.org. Решение суда действует до 2 июля. Именно в этот день состоится новое заседание, на котором определят, с кем из родителей останется девочка на постоянной основе.

Конфликт между Бари Алибасовым — младшим и его супругой Ариной разгорелся не на пустом месте. Женщина обвиняет мужа в домашнем насилии, поэтому она намерена забрать дочь себе. Однако Бари уверен, что суд встанет на его сторону. Он утверждает, что у него есть экспертизы и другие доказательства, которые подтверждают, что жена лжет.

«Как бы ни закончился суд — выигравших не будет. Сейчас свои амбиции по захвату вселенной поменяны на отцовство. Оставлен бизнес. Устроился удаленно на две работы, чтобы стабильно зарабатывать и иметь возможность растить дочь 24/7», — написал Алибасов-младший.

Он настаивает на своем праве воспитывать дочь. Сын продюсера обратился к жене с просьбой подумать о будущем ребенка и его интересах.

Ранее сообщалось, что ФНС требует обанкротить сына создателя группы «На-На» Бари Алибасова.