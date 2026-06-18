Строительство новых котельных завершится летом в двух населенных пунктах Воскресенска
В Воскресенске летом достроят две новые котельные
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Строительство новых котельных завершится летом 2026 года в двух населенных пунктах Воскресенска. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Две газовые котельные строятся в селе Барановское и поселке Федино в рамках концессионного соглашения. Застройщик — ООО «Газпром теплоэнерго Московская область».
Мощность котельной в Барановском составит 2,6 МВт. Она будет работать на природном газе в автоматизированном режиме. Степень строительной готовности объекта составляет 90%. Достроить котельную планируется до конца июля.
Мощность объекта в Федино составит 0,6 МВт. Эта котельная тоже будет автоматизированной. Ее построили на 70%. Работы планируется завершить в августе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется обновить 135 котельных и 361 км теплосетей.