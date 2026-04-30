«Сметают с полок»: жители Подмосковья скупают грили-очаги за 84 тыс. рублей — почему они стали всем нужны

Конец апреля, а жители Подмосковья уже не ждут лета — они скупают грили и мангалы тысячами, устроив настоящий ажиотаж. Только за март спрос подскочил в 2,5 раза, а некоторые модели моментально исчезают с виртуальных полок. Об этом сообщает REGIONS .

Дачный сезон стартовал с громкого хлопка, и это был не взрыв шашлычницы, а всплеск покупательской активности. По данным платформы «Авито Товары», в марте 2026 года жители Московской области бросились закупаться техникой для уличной готовки. Спрос на мангалы взлетел в 2,5 раза, на грили — вдвое, а на шампуры — на 80 процентов. В целом по всем категориям товаров для приготовления еды на огне рост составил 40 процентов. По сравнению с прошлым годом интерес к грилям увеличился почти в 3,5 раза, к мангалам и шампурам — более чем втрое.

Цены кусаются, но это не останавливает. Средняя стоимость мангала на платформе — ₽27,8 тыс., гриля — около ₽42 тыс. Самые ходовые позиции — уличные кухни в диапазоне от ₽39,9 тыс. до ₽84,2 тыс.

Лидер продаж — гриль-очаг диаметром 1000 мм из стали. На нём можно одновременно жарить стейки, варить суп и греть чай. Модель рассчитана на компанию до 12 человек и продаётся за ₽84,2 тыс. Второй по популярности — классический угольный гриль диаметром 57 см за ₽39,9 тыс. Третий — еще один гриль-очаг на 8–10 человек за ₽69,9 тыс. с толстой стальной поверхностью и защитой от непогоды.

Эксперты объясняют бум тем, что жители Подмосковья все чаще обустраивают загородные участки как полноценные зоны отдыха. Гриль-очаг становится центром вечеринок — не просто печь, а место притяжения.

Ранее автоэксперт Осецкин рассказал, как очистить машину от тополиного сока.