«Не хочу конфликтовать на публике»: Евгений Плющенко публично обратился к старшему сыну после его интервью

Российский фигурист Евгений Плющенко, последние дни не комментировавший резкие высказывания своего старшего сына Егора Ермака, наконец, решил ответить. Причем сделал он это публично, пишет Super.ru.

В своем обращении Плющенко заявил, что не хочет конфликтовать с сыном на публике, и призвал его к личному разговору.

«Я готов ответить на твои вопросы, давай встретимся и поговорим», — написал фигурист.

Напомним, что поводом для обращения стало интервью Егора, в котором молодой человек обвинил отца в том, что тот не уделял ему внимания, не выполнял обещаний и не оказывал финансовой помощи. Егор также рассказал, что его попытки наладить общение с отцом долгое время игнорировались. Более того, молодой человек заявил, что из-за поведения отца не хочет брать его фамилию.

Неожиданно в конфликт вмешался младший сын Евгения — Александр, который родился в браке с продюсером Яной Рудковской. Подросток назвал Егора меркантильным. Он заявил, что его старший брат постоянно клянчит деньги у отца и не ценит дорогие подарки.

Егор Ермак родился в 2006 году в браке Евгения Плющенко и Марии Ермак. Однако семейная жизнь продлилась недолго — уже в 2008 году пара распалась. В 2009 году фигурист женился на Рудковской, и в этом браке родились двое сыновей.

