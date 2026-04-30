ПВЗ у дома сравнялись с продуктовыми магазинами: россияне назвали новый критерий выбора жилья

При покупке квартиры россияне теперь смотрят не только на школу и аптеку. Пункт выдачи заказов (ПВЗ) возле дома поднялся в рейтинге требований до уровня продуктового магазина — их разделяет всего один процент. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Сервисы доставки изменили рынок недвижимости. Согласно исследованию компании Forma, 80 процентов покупателей жилья считают критически важным наличие ПВЗ в шаговой доступности. Для сравнения: близость продуктового магазина набрала 81 процент. Аптеки остаются на первом месте — их упомянули 99 процентов опрошенных.

На третьем месте с большим отрывом идут кафе и пекарни — их ценят 45 процентов респондентов. Отделение банка или салон красоты важны для 27 процентов. Сервисные центры и фитнес-студии набрали 13–14 процентов. Замыкают список химчистки — всего 6 процентов.

Еще десять лет назад соседство с коммерцией в жилом доме вызывало у людей опасения. Сегодня, благодаря современной архитектуре и удобству, 72 процента россиян относятся к такому соседству одобрительно, а 65 процентов считают это прямым преимуществом.

Ранее стало известно, как получить прописку на даче в Подмосковье в 2026 году.