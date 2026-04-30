В Подмосковье стабилизировали ситуацию с электроснабжением после циклона

Министерство энергетики Московской области сообщает, что ситуация с электроснабжением в регионе стабилизирована после прохождения циклона «Илви». На текущий момент все населенные пункты обеспечены электроэнергией, отключений в сетях 6–10 кВ не зафиксировано. В настоящее время специалисты продолжают устранять локальные неполадки — в основном по точечным заявкам в сетях 0,4 кВ и на территориях садовых некоммерческих товариществ.

Основной акцент восстановительных работ сейчас сосредоточен на СНТ. Совместно с администрациями муниципалитетов энергетики проводят тщательный обход территорий: проверяют наличие напряжения, выявляют локальные повреждения и оперативно передают информацию для устранения нарушений.

По словам министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, в ближайшие дни ожидается рост нагрузки на энергосистему. С началом майских праздников многие жители приедут в СНТ, из‐за чего количество обращений может существенно увеличиться. В связи с этим бригады остаются на местах — силы не сокращаются, а при необходимости проблемные территории будут дополнительно усилены специалистами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальных служб в период непогоды.