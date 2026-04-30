В аэропорту Бангкока задержали 19-летнюю гражданку Тайваня, которую заподозрили в попытке вывезти десятки редких черепах, пишет Daily Star. Девушка собиралась лететь в Тайбэй, но ее странные движения и походка привлекли внимание сотрудников безопасности.

Инцидент произошел ранним утром во вторник в международном аэропорту Суварнабхуми. Пассажирку отвели в отдельную зону досмотра, где, по данным властей, под ее одеждой нашли 30 индийских звездчатых черепах.

Животные были помещены в тканевые мешки и примотаны к телу девушки.

«Офицеры обнаружили охраняемых диких животных, обмотанных клейкой лентой, чтобы ограничить их движение», — заявил глава аэропортовой службы по инспекции дикой природы Комкрит Пинсай.

Одна из черепах погибла, не выдержав перевозки. Индийская звездчатая черепаха находится под строгой защитой конвенции CITES, поскольку этот вид высоко ценится на черном рынке и часто становится целью контрабандистов.

Вместо посадки на рейс VietJet Air до Тайбэя неудачливую контрабандистку доставили в полицейский участок аэропорта. Ей предъявили обвинения по закону о защите дикой природы, расследование продолжается.