«Я ждал у ресторана, и он пригласил меня на чай»: Роман Курцын рассказал о встрече с Михаилом Боярским в детстве

Российский актер Роман Курцын, известный по фильмам «Крым» и «Я худею», поделился трогательной и немного грустной историей о встречах со своим кумиром Михаилом Боярским. В интервью Hello! Russia артист рассказал , что первая встреча произошла, когда Курцыну было всего 13 лет.

Мальчик, вдохновленный фильмом «Д’Артаньян и три мушкетера», выследил Боярского у ресторана в Костроме. К его удивлению, легендарный артист не прогнал фаната, а наоборот, пригласил его внутрь, напоил чаем и оставил автограф. Это был звездный час для подростка.

«Он увидел, что я замерз, и в ресторан меня повел. Там меня отпоили чаем. А когда я отогрелся, Боярский снова спросил: „Чего ты хочешь?“. А я, говорю, хочу стать известным артистом. „Обязательно станешь!“» — рассказал Курцын.

Вторая встреча произошла спустя много лет, когда Курцын уже сам стал актером. Они с Боярским случайно оказались в одном вагоне скоростного поезда «Сапсан». Однако на этот раз Михаил Сергеевич не узнал своего бывшего поклонника и просто отмахнулся, приняв его за обычного пассажира.

Курцын признается, что не держит обиды, но считает, что артисты подобного уровня все же должны помнить о тех, кто их любит и ценит.

«Я не в обиде, но актеры должны уделять внимание своим поклонникам», — философски отметил Роман.

История Курцына — это напоминание о том, как иногда детские мечты сталкиваются с суровой реальностью. Но, несмотря на теплые воспоминания о первой встрече и легкую неловкость второй, Роман по-прежнему с теплом относится и к Боярскому.

