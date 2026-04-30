Более 100 тыс. школьников стали участниками марафона «Наследники Победы» в Подмосковье
Фото: [Министерство образования Московской области]
Подмосковные школьники присоединились к марафону «Наследники Победы». Мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы, сообщает Министерство образования Московской области.
Участниками проекта стали свыше 100 тыс. человек. В его рамках проводятся акции «Портреты Победы», «Я помню», «Герои нашей школы», «Окна Победы».
«Эти мероприятия формируют историческую память и гражданскую ответственность, а также укрепляют связь поколений и развивают командные навыки через совместные проекты, посвященные подвигам предков и сохранению исторического наследия», — говорится в сообщении министерства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал новый выпуск программы «Будем жить!» с участием героев из Московской области.