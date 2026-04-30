В Щелково в 2027 году достроят многоэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья

Многоэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья достроят в Щелково в 2027 году. На текущий момент строительная готовность объекта составляет 25%, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Дом возводится на Заречной улице в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это пятисекционный дом разной этажности — от 15 до 17 этажей. В нем предусмотрено 330 квартир.

В новостройку переедут жители аварийных домов, расположенных в микрорайоне Дальний Воронок. Это более 300 семей — около 1 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о старте новой программы выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья.