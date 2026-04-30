«Отомстить любой ценой»: в Ингушетии родные погибшего в ДТП ворвались в больницу с ножом

Ночная больница в Назрани превратилась в сцену кровавой расправы. Родственник погибшего в ДТП выследил виновника аварии и напал на него прямо в медучреждении. В ход пошел нож. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По данным следствия, конфликт вспыхнул 28 апреля между 40-летним и 24-летним жителями республики. Поводом стала авария в районе села Майское, в которой погиб родственник старшего из мужчин. Обезумев от горя, семья погибшего ворвалась в больницу, где находился предполагаемый виновник, чтобы найти его и отомстить.

Когда 24-летний парень признался, что именно он был за рулем, на него обрушилась ярость. Началось избиение. А затем 40-летний мужчина схватил нож и ударил оппонента в грудь. Очевидцы оттащили нападавшего, а потерпевшему срочно оказали помощь врачи.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвиняемый арестован.

