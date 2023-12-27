Знаменитый хореограф Егор Дружинин рассказал о развитии фестиваля «Город танцует в парках». В 2024 году к участию в нем планируется привлечь танцоров со всего Подмосковья.

Дружинин поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, Минкультуры и туризма области и АНО «МосОблПарк» за реализацию этого проекта.

«В следующем году мы планируем масштабировать проект и дать возможность большему количеству участников из разных городских округов раскрыть свои таланты», – сказал он.

В фестивале могут принять участие танцевальные коллективы в составе от двух до двадцати пяти человек в возрасте от двенадцати до тридцати пяти лет вне зависимости от уровня подготовки.