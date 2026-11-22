46-летняя российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская), во время отпуска в Китае организовала встречу для соотечественников. Мероприятие проходило в одном из местных кафе, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Артистка взяла микрофон и исполнила несколько композиций: свою песню «Одиночество», популярные произведения группы «Ленинград», а также песню Леонида Агутина «Хоп хей, ла-ла-лей». Однако вскоре местные жители стали жаловаться на громкий шум.

По их словам, музыка мешала спокойному отдыху. Тогда же к кафе приехали сотрудники полиции, которые остановили выступление и приняли решение закрыть заведение. Певица пока не комментирует ситуацию.

Ранее певица Слава выразила возмущение обслуживанием в одной из гостиниц Новосибирска.