Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за аргентинский «Бока Хуниорс», упал в обморок во время интервью сразу после победного финала Южноамериканского кубка, сообщают СМИ. Инцидент произошел на фоне экстремальной жары в Колумбии, где проходила решающая встреча. Об этом пишет championat.com .

Финальный матч против бразильского «Атлетико Минейро» состоялся в городе Барранкилья и завершился победой «Бока Хуниорс» со счетом 2:0. Игра проходила в тяжелых погодных условиях — воздух прогрелся до +35°С. По данным прессы, 32-летний аргентинец почувствовал себя плохо еще в первом тайме, а на 58-й минуте тренерский штаб снял его с игры.

Во время общения с прессой после финального свистка Паредес потерял сознание. Футболист сумел подняться сам, но медики приняли решение доставить его в клинику для осмотра. Сейчас жизни и здоровью спортсмена ничто не угрожает.