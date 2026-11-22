По информации источника, свадьба состоялась 21 ноября в Палм-Спрингс в узком семейном кругу. Клятвы верности пара произнесла у бассейна под аркой, украшенной белыми цветами.

Известно, что Майли и Макс встречаются с конца 2021 года. Морандо сделал певице предложение год назад во время поездки в Киото. Для Сайрус этот брак второй: с актером Лиамом Хемсвортом она развелась в 2020 году.

Накануне свадьбы пара устроила репетиционный ужин с именным меню, где были инициалы «М+М». Подготовка к торжеству стала известна за пару дней до события, в том числе из-за шутки матери Майли на открытии звезды дочери на Аллее славы: «Мы приведем мужа».

Ранее беременная модель Анастасия Решетова выложила фотографии со свадьбы в Барвихе.