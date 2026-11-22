На телеканале НТВ вышел заключительный выпуск музыкального шоу «ВИА Суперстар!», в котором победу одержала группа «Инь-Ян», сообщает VOICE. Коллективы «Город 312» и «Самоцветы» получили низкие оценки жюри.

Участники «Инь-Ян» — 39-летний Сергей Ашихмин, 41-летняя Татьяна Богачева и 40-летниц Артем Иванов — исполнили песню Oh, Yeah! автора Константина Меладзе, созданную в 2012 году, и получили кубок.

«Вроде бы уже все пережил, а все равно мурашки! Спасибо каждому, кто смотрел „ВИА Суперстар!“, болел за „Инь-Ян“, поддерживал нас и верил в нас! Эта победа — наша с вами! Это вашими молитвами», — эмоционально прокомментировал победу Ашихмин.

Участники «Инь-Ян» обратились к организатору и ведущему шоу Вадиму Такменеву и поблагодарили его за идею, отметили масштабность и атмосферу, а также подчеркнули, что для них большая честь быть частью шоу.

Группа «Инь-Ян» была создана в 2007 году продюсером Константином Меладзе на проекте «Фабрика звезд-7». Коллектив занял третье место в финале шоу и прославился благодаря хитам «Мало, да помалу», «Сохрани меня», «Карма» и «Камикадзе».

Изначально группа выступала как квартет (Иванов, Богачева, Ашихмин и Юлия Паршута), но после ухода Паршуты в 2011 году продолжила работу как трио.

Ранее сообщалось, что победителем шоу «Ты супер!» стала певица Ай-Кыс Кыргыс стала победителем шоу «Ты супер!».