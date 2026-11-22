В возрасте 84 года после продолжительной болезни скончался заслуженный артист России Владимир Устинов. О смерти отца сообщил его сын Денис, передает aif.ru. Актер страдал заболеванием легких и злокачественной опухолью желудка.

Устинов родился 1 апреля 1942 года в городе Верещагино Пермской области. До переезда в Рязань он работал в Кизеловском театре драмы и Пермском театре юного зрителя. В 1974 году вошел в труппу Рязанского театра юного зрителя, а в 1998 году получил звание заслуженного артиста России.

За годы службы в театре Устинов исполнил множество ярких ролей. Среди них — граф де Рошфор в спектакле «Три мушкетера», Жак Паганель в «Детях капитана Гранта», доктор Мортимер в «Собаке Баскервилей», Акела в «Маугли», Труффальдино в комедии «Слуга двух господ», Сол Бозо в «Дорогой Памеле» и Прижнюк в спектакле «В списках не значился».

Помимо актерской работы, Устинов 35 лет занимался с учениками в детской театральной студии при рязанской школе. В апреле 2017 года, когда ему исполнилось 75 лет, после спектакля «Царевна-лягушка» коллеги устроили ему шуточную коронацию и провозгласили «царем всея Соборной».

За год до смерти Устинов потерял жену. Они поженились в феврале 1969 года и прожили вместе больше полувека.

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