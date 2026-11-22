Американский фигурист Илья Малинин признался, что на турнире в США слишком смущался и потому так и не набрался смелости познакомиться с россиянкой Александрой Трусовой, рассказал спортсмен в своих соцсетях. По словам фигуриста, волнение перед встречей с «Королевой квадов» оказалось даже сильнее предстартового мандража, пишет championat.ru .

Болельщики ждали, что «Королева квадов» и «Бог квадов» не только пересекутся в Эверетте, но и исполнят четверной лутц, однако из-за плотного расписания и отсутствия показательных выступлений этим планам не суждено было сбыться. Личное общение тоже не сложилось: Малинин с юмором отметил, что нервничал из-за возможного знакомства сильнее, чем из-за самих соревнований. Ближе всего звезды оказались друг к другу в лаунж-зоне, когда мимо американца пробежал ребенок Трусовой, а сама фигуристка пыталась его догнать.

«Чувак, да я больше нервничал о том, как к ней подойти, чем о самих соревнованиях», — сказал Малинин во время видеотрансляции в одной из соцсетей, параллельно играя в компьютерную игру с фигуристом Джейкобом Санчесом.

До этого 22-летняя «русская ракета» в эфире Первого канала уже говорила, что видела коллегу лишь мельком, но сама подойти не решилась. Трусова пояснила, что стесняется, а инициативу при знакомстве в любом случае должен проявлять молодой человек.

На самом этапе Гран-при в США Александра блестяще исполнила обе программы и взяла серебро, причем Малинин поддерживал ее с трибун и аплодировал стоя. При этом судейство на турнире обернулось скандалом: зрители и эксперты сочли оценки россиянки заниженными, а одной из арбитров даже пришлось закрыть свои страницы в соцсетях из-за потока критики.