Музыкант-иноагент Андрей Макаревич* признался, что не ожидал столь бурной реакции на свой рассказ о соседском петухе, мешавшем ему спать, сообщил артист на своей странице в соцсетях. Кроме того, уехавший в Израиль рокер отметил, что беспокойная птица внезапно перестала подавать голос.

Сейчас 73-летний музыкант живет с супругой Эйнат Кляйн и двумя детьми в деревне Керем-Махераль под Хайфой. Несколько дней назад он посетовал, что из-за крикливого петуха по соседству просыпается в три часа ночи и не может уснуть до утра. История быстро разлетелась по публикациям в СМИ, а сам артист, по его словам, получил тысячи сообщений от подписчиков — среди рекомендаций встречались и весьма экзотические, вроде идеи повесить на забор клетку с хорьком.

Вернувшись домой ночью, Макаревич* по привычке проснулся в три утра, однако привычного кукареканья не услышал. Музыкант иронично предположил, что с птицей могло случиться несчастье или же кто-то из сочувствующих поклонников «совершил дерзкий маневр и убрал гада». По словам артиста, его дом находится в очень тихом месте, где по ночам изредка слышен только вой шакалов, поэтому именно петух оставался главным нарушителем спокойствия.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом