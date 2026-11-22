Житель Донецкой народной республики оказался в больнице с отравлением после того, как подобрал на улице купюру номиналом ₽5 тыс., сообщил региональный Минздрав во «ВКонтакте». Ведомство призвало граждан не трогать посторонние вещи на земле и напомнило о рисках таких находок.

По сведениям Минздрава, купюры лежали возле остановки общественного транспорта в Макеевке. Мужчина, поднявший пятитысячную банкноту, получил отравление неустановленным веществом — врачи провели лечение и стабилизировали его состояние.

В ведомстве рекомендовали не поднимать с земли чужие предметы, включая деньги, а при появлении слабости, тошноты, рвоты, головной боли или обморока срочно обращаться за медпомощью. Ранее адвокат по уголовным делам Альберт Халеян также предупреждал, что оставленные без присмотра кошельки, телефоны и другие вещи все чаще маскируют под взрывчатку.

В качестве примера юрист привел ноябрьский случай 2025 года в подмосковном Красногорске, когда девятилетний мальчик на детской площадке наклонился за свертком с купюрами, в котором скрывалось самодельное взрывное устройство, и лишился пальцев.