Валерию Чекалину, известную как Лерчек, помиловали указом президента России 14 ноября: с нее сняли судимость и освободили от многомиллионного штрафа из-за прогрессирующего онкологического заболевания желудка с метастазами. Сейчас 36-летняя блогер готовится к вылету на клеточную терапию в Китай. Чтобы оплатить лечение, она снизила цены на рекламу в социальных сетях.

Отар Кушанашвили в своей программе «КАКОВО?» на платформе YouTube резко высказался о помиловании Валерии. 56-летний журналист усомнился, что лечение в Китае оплатят ее друзья, и напомнил, как быстро Чекалины находили сотни миллионов рублей для погашения долгов. Его слова приводит Teleprogramma.org.

Телеведущий также возмутился словами юриста Лерчек о том, что после выздоровления та сможет вернуться к работе.

«Какая профессия у Валерии Чекалиной? Она вернется в Интернет заниматься чем? У нее нет ни профессии, ни рабочей специальности», — посетовал Отар.

Журналист сам борется с раком. Он выразил противоречивые чувства: с одной стороны — сострадание к Лерчек и ее детям, с другой — недоумение, почему не милуют других больных, в том числе отбывающих наказание.

«В стенах центра имени Блохина видел ребенка, с которым не успел проститься. Я чуть не разрыдался во время интервью!», — эмоционально высказался Кушанашвили.

Напомним, Чекалину обвиняли по двум основным эпизодам: сначала в уклонении от уплаты налогов на сумму ₽311 млн (за счет дробления бизнеса при продаже фитнес-марафонов) и отмывании ₽130 млн, которые были прекращены после полного погашения долга и штрафов.

Позже против Лерчек возбудили новое дело о незаконных валютных операциях с использованием подложных документов — по версии следствия, она вместе с бывшим мужем и бизнес-партнером вывела за рубеж более ₽251,5 млн от продаж онлайн-курсов.

По этому делу в июле 2026 года суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы условно и штрафу около ₽765 млн рублей.

Ранее Валерия Чекалина опровергла слухи о вступлении в политическую партию.