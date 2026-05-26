МакSим призналась, что после комы в 2021 году она испугалась своей внешности

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), которую страна знает по хитам «Знаешь ли ты» и «Ветром стать», пережила настоящий кошмар. В 2021 году она попала в больницу с тяжелой формой коронавируса, впала в кому и находилась в ней почти два месяца, пишет Super.

Врачи боролись за ее жизнь, и, к счастью, спасли. Но последствия этой борьбы оказались ужасными. В шоу Басты «Вопрос ребром» певица впервые подробно рассказала о своем восстановлении. Самым страшным моментом стал первый взгляд в зеркало после пробуждения.

«Я испугалась того, что увидела. У меня была сломана челюсть», — рассказала Марина.

Оказалось, что во время экстренных реанимационных процедур, когда медики в спешке вытаскивали трубки и шланги из ее организма, челюсть артистки выдержала. Певице объяснили, что счет тогда шел на секунды. По словам медика, в таких ситуациях часто ломаются ребра и грудная клетка.

В первый свой выход на сцену Марина трогательно обратилась к фанатам и поблагодарила их за поддержку.

