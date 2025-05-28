Егорьевск стал центром музыкального праздника: прошел III Областной фестиваль «Играй на улице, оркестр!»

Ежегодное мероприятие стало традицией для города. В 2023 году фестиваль приобрел статус областного.В этом году Фестиваль «Играй на улице, оркестр!» был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На конкурс подали заявки 12 творческих коллективов из различных населенных пунктов Московской области, включая Егорьевск, Каширу, Раменское, Озеры, Коломну, Королев, Можайск, Котельники, Ступино, Орехово-Зуево и Богородский городской округ. С приветственным словом к участникам обратились заместитель Главы муниципального округа Егорьевск Наталья Леликова и заместитель председателя Совета депутатов округа Александр Плотников.

Оценивать мастерство исполнителей доверили профессиональному жюри, состоящему из авторитетных деятелей искусства и культуры. В его состав вошли: композитор и руководитель оркестра Детского Музыкального театра юного актера, заведующий музыкальной частью театра Сатиры Алексей Скипин, Заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель духового оркестра Коломенской филармонии Александр Пономарев, Заслуженный работник культуры Московской области, начальник управления культуры и туризма м.о. Егорьевск Наталья Цыро, певец, актер, педагог по вокалу и актерскому мастерству Российского института театрального искусства и РГСУ Илья Викторов, заведующая кафедрой искусств Российского государственного социального университета, певица джазового оркестра, саксафонистка Наталья Ющенко.

Коллективы соревновались в трех категориях: детские духовые оркестры, самодеятельные и любительские оркестры, а также оркестры музыкальных колледжей и военные оркестры. Зрителей ждала насыщенная программа, включавшая в себя исполнение военных маршей, патриотических композиций и песен, ставших символами эпохи. Зрители с удовольствием подпевали знакомым мелодиям и словам.

«Это музыка, от которой учащается пульс, мурашки бегут по коже, а сердце наполняется гордостью», - отметил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Представить Егорьевский муниципальный округ на фестивале довелось духовому оркестру Егорьевского авиационного технического колледжа гражданской авиации им. В П. Чкалова под руководством Сергея Костенникова и эстрадному ансамблю «Ритм» Дворца культуры им Г. Конина под руководством Анатолия Завьялова. Оба коллектива были отмечены благодарностями Главы муниципального округа Егорьевск. Лучшие выступления были удостоены звания лауреатов фестиваля «Играй на улице, оркестр!».