Автосервис не вправе навязывать дополнительные работы: как вернуть деньги за плохой ремонт

Автовладельцы вправе отказаться от дополнительных работ, которые сотрудники автосервиса выполнили без предварительного согласования. Если ремонт оказался некачественным, исполнитель обязан устранить недостатки бесплатно либо удовлетворить другие предусмотренные законом требования клиента. Об этом « Парламентской газете » рассказал автоэксперт, руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Специалист напомнил, что отношения между владельцем машины и станцией технического обслуживания регулируются законом о защите прав потребителей.

Перед передачей автомобиля на длительный ремонт необходимо оформить договор и приемосдаточный акт. В документах должны быть указаны комплектность машины, имеющиеся повреждения, перечень работ и сведения о переданных запчастях. Дополнительно рекомендуется сфотографировать кузов со всех сторон, зафиксировать царапины и вмятины, а также убрать из салона личные вещи. При получении автомобиля следует проверить качество ремонта и его состояние. Обнаруженные недостатки лучше сразу внести в акт или заказ-наряд. Если дефекты проявились позднее, необходимо уведомить сервис в разумный срок.

«Без согласия автовладельца не должны выполняться никакие дополнительные работы», — подчеркнул Шкуматов. Он также напомнил, что при некачественном ремонте клиент может потребовать бесплатного устранения недостатков, уменьшения стоимости услуг, повторного выполнения работ или возмещения расходов на исправление дефектов в другом сервисе. Если договориться не удалось, следует направить письменную претензию, а затем при необходимости обратиться в Роспотребнадзор или суд. При удовлетворении требований потребителя суд может взыскать с исполнителя не только причиненные убытки и компенсацию морального вреда, но и штраф в размере 50% от присужденной потребителю суммы за отказ добровольно удовлетворить законные требования. Для защиты своих интересов важно сохранить договор, чеки, акты и переписку с автосервисом.