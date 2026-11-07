Смех помогает защитить сердце от болезней: кардиолог объяснил его влияние на организм

Частый смех может положительно влиять на работу сердца и помогать организму справляться со стрессом. Кардиолог Фабио де Серкейра Ларио рассказал изданию Terra , что положительные эмоции связаны с изменениями гормонального фона, снижением воспалительных процессов и улучшением работы нервной системы. По словам специалиста, некоторые научные исследования также обнаружили связь между привычкой часто смеяться и более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Одним из полезных эффектов смеха врач назвал снижение уровня кортизола — гормона, который вырабатывается в ответ на стресс. Одновременно повышается уровень веществ, связанных с ощущением удовольствия и эмоционального благополучия. Кроме того, смех может благоприятно влиять на иммунную систему и работу вегетативной нервной системы, регулирующей в том числе сердцебиение и реакцию организма на эмоциональные нагрузки. По словам Ларио, снижение хронического воспаления также относится к возможным положительным последствиям регулярного смеха.

Кардиолог подчеркнул, что хорошее настроение и смех тесно связаны друг с другом. «Одно ведет к другому, и наоборот», — отметил специалист, сравнив эту взаимосвязь с известным вопросом о курице и яйце. При этом обнаруженная в исследованиях связь между смехом и состоянием сердца еще не означает, что именно смех напрямую предотвращает заболевания. Его можно рассматривать как дополнительный фактор эмоционального благополучия, но не как замену физической активности, полноценному сну, сбалансированному питанию и медицинской профилактике сердечно-сосудистых нарушений.