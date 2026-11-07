Восьмиклассник умер после укола антибиотика в Казахстане

В Казахстане ученик восьмого класса умер после введения антибиотика в медицинском учреждении. Сразу после процедуры мальчику стало плохо, а спустя семь дней борьбы за его жизнь врачи констатировали смерть. Родители школьника подозревают, что причиной могла стать тяжелая аллергическая реакция на препарат. Об этом сообщает Tengri News со ссылкой на местные СМИ.

Проблемы со здоровьем у мальчика по имени Максим начались в августе 2026 года. Во время обследования врачи обнаружили у него увеличенные лимфатические узлы и назначили два курса лечения, в том числе антибиотиками. Однако улучшения не последовало. В октябре инфекционист выписала другой антибактериальный препарат. После введения лекарства у школьника появились рвотные позывы и необычные болезненные ощущения, которые описывались как прострелы по всему телу. Затем начались судороги, ребенок потерял сознание. Медики приступили к реанимационным мероприятиям и подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

На протяжении семи дней специалисты пытались спасти школьника, однако лечение не принесло результата. Семья считает, что ухудшение состояния могло быть связано с реакцией организма на введенный антибиотик. Кроме того, родители обратили внимание на предполагаемые расхождения в медицинских документах: по их словам, указанный объем препарата отличался от того, который обсуждался во время процедуры. После смерти ребенка родственники обратились в полицию. Сейчас проводится проверка, в ходе которой предстоит установить точную причину смерти и выяснить, были ли допущены нарушения при оказании медицинской помощи. Официальных выводов о связи введенного препарата с гибелью мальчика пока нет.