Забытые аккаунты могут сыграть на руку мошенникам: почему стоит удалить ненужные профили

Заброшенные аккаунты в интернет-магазинах, приложениях и других онлайн-сервисах могут повышать риск утечки персональных данных и затруднять распознавание мошеннических сообщений. Чем больше у человека регистраций, тем сложнее ему отличить настоящие уведомления от поддельных. Об этом « Газете.Ru » рассказал преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Специалист рекомендовал регулярно пересматривать список используемых сервисов и удалять профили, которые больше не нужны.

По словам эксперта, мошенники часто маскируют фишинговые сообщения под уведомления банков, маркетплейсов и популярных интернет-площадок. Когда пользователь ежедневно получает десятки писем и оповещений от разных компаний, он может перестать внимательно проверять отправителя и содержание сообщений. «Если у вас осталось только пять-семь ключевых сервисов, вы знаете их интерфейс, их стиль писем и их поведение. Подделка сразу бросается в глаза», — пояснил Рыбников. При этом указанное количество аккаунтов не является обязательным ограничением, а служит примером того, как сокращение цифровых подписок помогает лучше контролировать входящую информацию.

Специалист советует отказаться от ненужных рассылок, закрыть давно неиспользуемые учетные записи и избегать регистраций исключительно ради разовых скидок или бонусов. Каждый дополнительный профиль может содержать личные сведения, которые окажутся под угрозой при взломе сервиса. Кроме того, важно внимательно относиться к ссылкам в неожиданных сообщениях и не устанавливать программы из сомнительных источников. Ранее МВД предупреждало о мошеннических приложениях, которые распространяются под видом сервисов проверки истории автомобилей. Такое программное обеспечение может использоваться для хищения денег и оформления кредитов на чужое имя.