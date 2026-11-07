Паспортные данные могут остаться в нейросети после обработки документа: чем это опасно

Загрузка фотографий паспорта, договоров и других документов с персональными данными в нейросети и онлайн-конвертеры может привести к утечке конфиденциальной информации. При обработке такие файлы обычно передаются на серверы сторонних сервисов, а сроки их хранения и условия использования зависят от политики конкретной платформы. Об этом « Газете.Ru » рассказала владелец продукта компании Content AI Алена Ивличева. По ее словам, пользователям не следует рассчитывать, что загруженный документ автоматически исчезнет после получения ответа нейросети.

Особую опасность представляют документы, содержащие паспортные данные, финансовую информацию, коммерческую тайну или сведения о третьих лицах. «Я бы категорически не рекомендовала передавать нейросетям сведения, раскрытие которых может навредить вам или вашей компании», — подчеркнула Ивличева. Эксперт напомнила о судебном споре с сотрудницей московской инженерной компании, которую уволили за предполагаемое разглашение коммерческой тайны, в том числе через DeepSeek. Суд признал увольнение законным. При этом рискуют не только работники организаций: обычный пользователь может случайно раскрыть чужие персональные данные, загрузив, например, договор аренды для проверки или пересказа.

Отдельная проблема связана с попытками скрыть конфиденциальные сведения в PDF-документах. Обычный черный прямоугольник поверх текста не всегда удаляет исходную информацию: иногда ее можно скопировать или извлечь из файла. Кроме того, документ может содержать скрытые комментарии, сведения об авторе и историю редактирования. Для безопасной обработки необходимо использовать инструменты, которые действительно удаляют данные, а не просто закрывают их изображением. Ивличева рекомендует по возможности работать с конфиденциальными документами в программах, обрабатывающих файлы непосредственно на компьютере или внутри защищенной корпоративной сети, без передачи на внешние серверы.