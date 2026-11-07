Регулярные занятия спортом снижают риск деменции на 25%, выяснили ученые

Регулярные занятия спортом в свободное время связаны со снижением риска развития деменции почти на четверть, тогда как тяжелый физический труд на работе, напротив, сопровождается статистически более высокой вероятностью заболевания. Об этом РИА Новости рассказал кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин. Специалист сослался на масштабный метаанализ, опубликованный в научном журнале The Lancet Public Health. Исследование охватило более четырех миллионов человек, данные о которых анализировались на протяжении десяти лет.

По словам врача, пробежки, плавание, велосипедные прогулки, танцы и игровые виды спорта связаны со снижением риска деменции примерно на 25%. При этом у людей, занятых тяжелым физическим трудом, исследователи обнаружили статистическое повышение риска на 20%. «Это не значит, что сам труд разрушает мозг. Дело в принципиальной разнице нагрузок», — пояснил Утин. Он отметил, что занятия спортом обычно чередуются с полноценным отдыхом, помогают справляться со стрессом и положительно влияют на когнитивные функции. На работе же физическая нагрузка нередко сопровождается переутомлением, жесткими сроками, недостаточным восстановлением и другими неблагоприятными факторами.

Кардиолог подчеркнул, что результаты исследования не доказывают прямой причинно-следственной связи между тяжелым трудом и развитием деменции. На показатели могут влиять условия работы, образ жизни и состояние здоровья участников. Кроме того, ранние изменения когнитивных функций иногда возникают задолго до постановки диагноза и сами способны снижать интерес человека к физической активности. Поэтому специалист советует не считать тяжелую работу полноценной заменой оздоровительным тренировкам. «Ощущение „я целый день на ногах“ не делает человека физически активным в плане здоровья», — предупредил Утин. По его словам, даже после напряженной смены организму полезна отдельная умеренная нагрузка, интенсивность которой человек может самостоятельно контролировать, оставляя достаточно времени на восстановление.