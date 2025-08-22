Егорьевская спортсменка Маргарита Салназарян завоевала серебряную медаль на Чемпионате мира по вольной борьбе

С 17 по 24 августа в болгарском городе Самокове проходит Чемпионат мира по вольной борьбе среди юниорок. Две егорьевские спортсменки, ученицы спортивной школы вольной борьбы имени Ю.С. Чернова – Лилиана Казьмина и Маргарита Салназарян – вошли в состав российской сборной, насчитывающей 10 человек.

Состязания продемонстрировали высокий уровень подготовки спортсменок из разных стран, которые боролись с невероятной целеустремленностью за каждое очко. Российская женская сборная смогла завоевать две награды – бронзовую и серебряную, и последняя из них досталась Маргарите, подопечной Олега Чернова.

Маргарита Салназарян – обладательница серебряной медали первенства Европы. В прошлом году на мировом первенстве она стала бронзовой призеркой, а в этом году успешно добралась до финального поединка, одержав победы над Зайсюэ Руй (Китай) — 4:6, Ириной Борисюк (Украина) — 0:10, в полуфинале в упорной борьбе одолев Моуду Хамдун (Египет) — 7:6, положив соперницу на «туше», но в финале уступила спортсменке из Японии Момоко Китадэ.

«Финальная схватка с японкой получилась зрелищной и одновременно напряженной. Уступив 4 балла в первом периоде, Маргарита почти догнала соперницу во втором периоде», — рассказали в егорьевской спортшколе им. Чернова.

Действительно, Маргарита Салназарян практически сравняла счет, когда истекло отведенное время. В результате – серебряная медаль Чемпионата мира. Глава муниципального округа Егорьевск выразил поздравления спортсменкам и тренерскому штабу с этим значительным достижением.

«Борьба была настолько равной, что, казалось, даже зрители затаили дыхание. От всего сердца хочу поздравить Маргариту, ее семью и лично тренера — Олега Юрьевича Чернова! Это ваша общая победа, которая стала результатом колоссального труда, тысяч часов тренировок и несгибаемой воли. Безусловно, сегодня присутствует небольшая досада из-за того, что не все сложилось у нашей второй надежды, Лилианы Казьминой. Но мы гордимся и тобой! Просто выйти на мировой ковер – это уже подвиг. Ты получила ценнейший опыт, и мы все уверены, что твои главные триумфы еще впереди!»— сказал глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Стоит напомнить, что в прошлом году победителем чемпионата мира по вольной борьбе стала егорьевская спортсменка Алина Шевченко.