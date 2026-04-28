Разин обрушился на казанского журналиста: назвал смурфиком и педофилом

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции после второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» взялся воспитывать казанского журналиста Рустама Имамова. Специалисту не понравилось, как тот переиначил его слова на пресс-конференции после первой игры серии.

Разин пригласил журналиста сесть рядом с ним: «А можно смурфика из Казани сюда посадить? Тебя покажут на всю страну».

Тренер призвал писать честно, не переделывая его слова. Он настаивал на том, что журналист должен быть нейтральным. Квинт-эссенцией стала следующая фраза Разина.

«Рустам, давай я предположу, что ты педофил. Ты похож, у тебя типаж. Представляешь, какое у тебя будет клеймо?» — сказал тренер «Металлурга».

Магнитогорцы выиграли второй матч серии со счетом 4:2. В первой игре сильнее был «Ак Барс» — 5:2. Следующие два матча пройдут в Казани.

Ранее главный тренер «Локомотива» Боб Хартли объяснил, за счет чего «Авангард» выиграл два первых матча серии.