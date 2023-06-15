Егорьевские спортсменки отправились на первенство Европы

Спортсменки из городского округа Егорьевск отправились на первенство Европы U-17 в Албанию в город Тирана.

Маргарита и Лилиана смогут представить свой округ на состязаниях по вольной борьбе в разных весовых категориях. Это шестьдесят пять и шестьдесят девять килограммов.

В тренерский состав, несмотря на все сложности, вошел старший тренер спортивной школы по вольной борьбе имени Чернова Олег Юрьевич Чернов. Подготовка к первенству полностью проходила на базе Училища олимпийского резерва №1 Департамента спорта города Москвы. Девушки полностью прошли весь план тренировок и подходят к турниру в отличной форме. Знакомые, родственники и болельщики ждут от спортсменок отличного результата.

По словам главы городского округа Егорьевск Дмитрия Викулова, девочкам предстоят сложное испытание. Он пожелал им удачи и победы.