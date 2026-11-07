Диета может не работать из-за недосыпа: эндокринолог объяснил связь сна и лишнего веса

Хронический недосып может мешать похудению даже при соблюдении диеты и регулярных физических нагрузках. Недостаток ночного отдыха усиливает чувство голода, повышает тягу к сладкой и калорийной пище, а также затрудняет восстановление организма после тренировок. Об этом « Газете.Ru » рассказал врач-эндокринолог Александр Фарманов. По его словам, проблемы со снижением веса не всегда связаны с недостаточной мотивацией или нарушениями режима питания.

Одну из главных ролей в регулировании аппетита играют гормоны грелин и лептин. Первый участвует в формировании чувства голода, второй помогает организму распознавать насыщение. При недостатке сна их работа может нарушаться, из-за чего человеку чаще хочется перекусить, даже если он придерживается привычного рациона. Кроме того, после бессонной ночи повышается привлекательность сладостей, мучных изделий и другой высококалорийной еды. Недосып также способен снижать чувствительность к инсулину, усиливать усталость и ухудшать переносимость физических нагрузок. В результате соблюдать диету становится сложнее, а сил на тренировки остается меньше.

«Чтобы поддерживать полноценный ночной сон, важно не только выделять достаточно времени на отдых, но и обращать внимание на условия в спальне», — подчеркнул Фарманов. По словам врача, свет из окна, посторонние звуки, духота и неудобная постель могут ухудшать качество сна и провоцировать ночные пробуждения. Взрослому человеку в среднем рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки. При этом полноценный отдых сам по себе не гарантирует похудения: результат зависит от питания, физической активности, уровня стресса, наследственности и других факторов. Однако регулярный недосып способен существенно осложнить процесс снижения веса, поэтому при длительных нарушениях сна специалист советует обратиться за медицинской помощью.