Оливье, селедка под шубой и общий праздник в кругу семьи: чем запомнился 7 ноября тем, кто его застал

В советское время 7 ноября было не просто красной датой календаря. Этот день служил своеобразным ориентиром для городских властей: к нему старались приурочить запуск предприятий, открытие переправ и даже начало телевещания. Подготовка к торжествам стартовала за несколько недель, а шествие на площади Ленина на десятилетия превратилось в один из самых узнаваемых ритуалов эпохи, сообщил atas.info.

Как собирали колонны

По информации издания, на заводах, в вузах и техникумах заранее спускали разнарядку — сколько человек должно прийти на пункт сбора. Участие было «добровольно-принудительным»: за неявку грозили административные меры, а студентов могли отчислить. Старшеклассники тоже обязаны были присутствовать.

В руках демонстранты несли транспаранты с трудовыми лозунгами, искусственные цветы, воздушные шары и портреты государственных деятелей. Утром 7 ноября центральные улицы многих городов становились кумачовыми: рабочие, студенты и школьники двигались под музыку оркестров к главной площади города.

По данным издания,погода обычно стояла холодная, поэтому некоторые участники брали с собой спиртное. Порой дело заканчивалось тем, что отдельные демонстранты уезжали с мероприятия в милицейской машине — самостоятельно передвигаться они уже не могли.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Парад и шествие

На площади Ленина сначала выстраивалась военная техника, затем проходили солдаты и офицеры. После них двигались гражданские колонны: работники заводов, спортсмены, творческие коллективы. Демонстрация стартовала после парада — около 10:35 утра. В Новосибирске, например, люди шли по Красному проспекту, Вокзальной и Октябрьской магистралям. На подходах к центру возникали «пробки»: одна колонна останавливалась, пропуская ту, что должна была идти впереди по графику. Ближе к площади поток становился плотнее. Транспорт в центре в это время не ходил — улицы полностью отдавали демонстрантам.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Домашняя часть и подарки к дате

После официальной части начиналось застолье: вино, водка, оливье, селедка под шубой, горячее. Коньяк позволяли себе только крупные начальники или те, у кого был доступ к товарам «по блату». Для многих граждан 7 ноября было не только днем идеологии, но и возможностью собраться всей семьей за большим столом.

Городские власти старались приурочить к этой дате открытие важных объектов. В Новосибирске, например, в 1927 году появился Дворец труда (сейчас Академия водного транспорта), а рядом установили первый в Сибири памятник Ленину — копию ленинградского.

Даже в 1942 году праздник не отменили: в недостроенном Оперном театре после торжественного собрания прошел первый концерт. В 1957-м к 7 ноября запустили первые троллейбусы, а на следующий день начало вещание новосибирское телевидение. Открытие площади Ленина после строительства метро тоже приурочили к этой дате.

Сегодня новосибирские коммунисты продолжают традицию ноябрьских шествий: они ежегодно проходят по аллее Красного проспекта, а завершается все митингом в Театральном сквере перед Оперным театром.

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