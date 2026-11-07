Неравномерный прогрев батарей: в Химках продолжают устранять воздушные пробки

В Химках коммунальщики ведут работы, цель которых — добиться равномерной теплоотдачи по всем стоякам и избежать перепадов температуры, сообщили в администрации городского округа. Для реализации поставленной задачи мастера проводят развоздушивание труб центрального отопления.

По данным администрации, соответствующие работы помогают избавиться от воздушных пробок, из-за которых радиаторы могут прогреваться неравномерно. В доме № 36 на улице Фрунзе процедуру выполняли в пятницу, 6 ноября. При необходимости специалисты выполняли также точечные работы и в отдельных квартирах.

В администрации проинформировали, что если в квартире все еще есть проблемы с прогревом батарей, следует обратиться в свою управляющую компанию — ее сотрудники оценят ситуацию и при необходимости проведут дополнительные мероприятия. По вопросам отопления и горячего водоснабжения можно также позвонить в ТСК «Мосэнерго» по номеру +7 (495) 225-14-33, доб. 2.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вырос спрос на замену радиаторов на 32%.