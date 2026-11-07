В субботу, 7 ноября, из‑за снегопадов возможны затруднения движения на отдельных отрезках федеральных автодорог Московской области. Такой прогноз предоставили в компании «Автодор», сообщил REGIONS.

Ситуация по ключевым направлениям складывается неоднородно. По данным компании, на М‑1 «Беларусь» осадки не прогнозируются в утренние часы, но во второй половине дня и ближе к ночи местами ожидается снег — это может повлиять на транспортную обстановку.

Более спокойная картина прогнозируется на М‑11 «Нева» и М‑3 «Украина»: в течение суток на этих скоростных магистралях в пределах Подмосковья сохранится сухая погода, отметили в компании.

На М‑4 «Дон» снег возможен уже с утра — не только в Московской, но и в Тульской, Липецкой, Воронежской областях. Аналогичная ситуация складывается на М‑12 «Восток»: осадки вероятны в ранние часы, сообщили специалисты.

Водителям рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать повышенную осторожность на участках с ухудшающейся видимостью и скользким покрытием.

«Пристегивайтесь до начала движения — это вопрос вашей безопасности. Избегайте резких маневров. Соблюдайте безопасную дистанцию и разрешенную скорость», — предупреждают в компании участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что к вечеру 7 ноября осадки в Подмосковье резко усилятся.