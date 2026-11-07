Более 50 БПЛА сбито над Ростовской областью: губернатор сообщил о последствиях атаки и призвал к осторожности

В ночь на 7 ноября Ростовская область подверглась новой воздушной атаке. Силы противовоздушной обороны уничтожили свыше 50 беспилотников. Об этом в канале на платформе «Макс» проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По данным губернатора, география отражения атаки охватила шесть районов области. Не обошлось без последствий на земле. В Тарасовском районе, в хуторе Каюковка, обломки одного из дронов повредили остекление жилого дома. Губернатор отметил, что люди не пострадали.

По информации губернатора, на данный момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Глава региона призвал жителей соблюдать осторожность: не оставаться на открытых участках улиц, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.

Ранее сообщалось, что живущие у НПЗ россияне пережили 5-часовые пулеметные очереди и едкий дым.