Подмосковье на пороге погодного перелома: к вечеру 7 ноября осадки резко усилятся

В субботу, 7 ноября, столичная погода будет определяться влиянием барического гребня, пришедшего с западных направлений. Такой сценарий обычно приносит облачный характер неба с редкими неустойчивыми прояснениями. На севере региона местами пройдут небольшие осадки — снег и мокрый снег, а ночью и в утренние часы существует риск образования гололедицы на дорогах и тротуарах. Об этом в своем канале на платформе «Макс» предупреждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По информации эксперта, к вечеру картина начнет меняться. С северо-запада к столичному региону приблизится облачная гряда теплого атмосферного фронта, и осадки станут заметно интенсивнее. Именно этот фронт станет главным событием погодных суток, поэтому отправляющимся на вечерние прогулки или из дальних поездок стоит позаботиться о непромокаемой обуви и теплой одежде.

Что касается термометров, то показания, по мнению эксперта, останутся в пределах нулевой отметки: в столице ожидается от 0 до +2 градусов, по области — от 0 до +3 градусов. Ветер дует с северо-запада со скоростью 3–8 метров в секунду — умеренный, но ощутимый, особенно на открытых пространствах.

Атмосферное давление в течение суток изменится незначительно и будет держаться около 750 мм рт. ст. Это выше нормальных значений.

«В воскресенье (8 ноября. — Прим. ред.) ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, гололедица, ночью 0…+2°, днём +3…+5°», — написал эксперт.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Московском регионе в ноябре.