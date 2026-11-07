Специалисты фиксируют усиление циркуляции нового варианта коронавируса PJ.2.1 — об этом сообщили представители российского офиса ВОЗ. По данным организации, штамм активно распространяется по разным континентам: впервые его обнаружили в мае 2026 года, и с того момента география присутствия заметно расширилась. О характерных особенностях штамма рассказала врач‑инфекционист и вирусолог Елена Малинникова в интервью РИА Новости.

По наблюдениям эксперта, клиническая картина при заражении PJ.2.1 имеет свои нюансы: у пациентов особенно ярко проявляются боли в горле. Кроме того, восстановление после перенесенной инфекции нередко занимает больше времени по сравнению с другими разновидностями вируса.

Важный момент: в арсенале российской лабораторной диагностики есть современные тест‑системы, способные выявлять все известные штаммы, отмечено в статье. Это позволяет медикам оперативно реагировать на появление новых мутаций и не терять время на идентификацию возбудителя.

«Клинические исследователи описывают, что якобы сильнее болит горло, более долгая астения после перенесенной этой инфекции сохраняется», — сказала Малинникова, комментируя особенности нового штамма коронавируса PJ.2.1.

Ранее инфекционист Намазова рассказала, что тяжелые и затяжные ОРВИ у детей требуют осмотра врача.