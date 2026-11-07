Губернатор Саратовской области сообщил о повреждениях и пострадавших после атаки БПЛА

В ночь на 7 ноября в Саратовской области зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем канале на платформе «Макс».

По данным главы региона, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Также предварительно подтверждено наличие пострадавших; детали по их состоянию пока не раскрываются — информация уточняется профильными ведомствами.

На месте развернута работа всех оперативных служб: специалисты оценивают масштаб разрушений и оказывают необходимую помощь. Власти подчеркивают, что экстренные подразделения действуют в усиленном режиме.

Важно, что угроза была заблаговременно известна. Ранее губернатор сообщал: в Министерство обороны поступила информация о риске атаки БПЛА. В потенциально уязвимых районах предусматривалась работа систем оповещения, а все службы экстренного реагирования были переведены в состояние полной готовности.

Жителей всех регионов РФ просят не распространять непроверенные сведения и ориентироваться только на официальные источники. По мере поступления новых данных власти будут публиковать уточнения.

Ранее сообщалось, что над Ростовской областью уничтожили более 50 БПЛА 7 ноября.