Егорьевские спортсмены завоевали 12 медалей на чемпионате по кендо

Во Дворце спорта «Егорьевск» прошли Чемпионат и Первенство Московской области по кендо. Соревнования проводятся в городе уже в третий раз. В состязаниях приняли участие около 30 человек из Егорьевска, Электростали и Королева — городов, где этот вид спорта развивается особенно активно.

«Кендо — это не самый массовый вид спорта, но тем не менее ребята своими поединками, жаждой заниматься, показывают стремление его продвигать», — отметил тренер егорьевской команды Николай Ильин.

Перед началом поединков участников приветствовали представители Федерации кендо Московской области и местных общественных организаций. Они пожелали спортсменам целеустремленности, веры в себя и напомнили, что главная победа — это победа над собственными сомнениями.

Соревнования проходили в четырех возрастных категориях. По итогам турнира команда из Егорьевска показала лучший результат — спортсмены завоевали 12 медалей. В возрастной группе 11–14 лет егорьевцы заняли весь пьедестал почета. Среди лидеров — Андрей Крицин и Полина Колесникова из Электростали, Александр Ильин и Даниил Ворожейкин из Егорьевска, а также их наставник Николай Ильин.

По результатам первенства будет сформирована сборная Московской области, которая представит регион на всероссийском турнире 2026 года.

Уже в конце ноября ребята из Егорьевска выступят в Казани на Чемпионате и Первенстве России по кендо. В состав команды войдут семь спортсменов, включая Никиту Покушева — бронзового призера международного турнира, прошедшего в октябре в Сербии. Перед этим ребята примут участие в межрегиональных соревнованиях в Иваново, которые станут важным этапом подготовки к главным стартам года.