Егорьевский музей отметил День музеев яркой культурной программой

После масштабной реставрации, в 2024 году вновь открылся отдел истории Егорьевского историко-художественного музея, который уже привлек внимание путешественников из разных регионов страны. В связи с этим, торжества прошли и на его площадке, где посетителей ждали увлекательные мастер-классы, оригинальная театрализованная экскурсия, посвященная выдающимся женщинам Егорьевска разных эпох, и другие интересные активности.

Поскольку нельзя было обойти стороной и художественный отдел музея, сотрудники подготовили для него интерактивные бесплатные экскурсии и выставки. Ярким дополнением к культурной программе стали выступления друзей учреждения – педагогов и учеников Егорьевской детской музыкальной школы.

Первыми на сцене парадного зала художественного отдела музея выступили юные артисты детской музыкальной школы с музыкальным спектаклем «Золушка». Их искреннее исполнение и заметный талант вызвали бурю оваций и благодарности, которые адресовались не только исполнителям, но и руководителю – заслуженному работнику культуры РФ Елене Никифоровой. Вечером же состоялся интерактивный концерт ансамбля Force-мажор, в котором ключевую роль сыграл выпускник Колледжа педагогики и искусства, талантливый музыкант Антон Кочемировский.

С первых же слов ведущий и руководитель коллектива захватил внимание аудитории, вызывая улыбки на лицах присутствующих.

Он делился интересными фактами об эволюции музыки, шутил и задавал вопросы, на которые с энтузиазмом отвечали гости концерта всех возрастов. Антон рассказал о происхождении песни, ее первоначальном значении для человека и о том, как менялось ее роль с течением времени. Затем настал момент, когда ансамбль исполнил свою первую композицию – «Пойду ль, выйду ль я». Совместное выступление педагогов и учеников Егорьевской детской музыкальной школы, а также студентов Колледжа педагогики и искусства, создало в зале атмосферу тепла и взаимоподдержки.

После этого Антон Кочемировский предложил всем желающим присоединиться к исполнителям и сыграть простой ритм на шумовых инструментах. После небольшой репетиции задумка была успешно реализована. Ансамбль представил несколько музыкальных произведений, охватывающих широкий спектр жанров – от народной музыки до современных хитов. Завершилось выступление общей песней, под которую артисты вместе с гостями вечера создали неповторимую атмосферу волшебства.

Данное выступление стало дебютным для ансамбля. Впереди у коллектива новые репетиции, выступления на различных площадках и, конечно же, – множество вдохновляющей музыки.

День музеев оставил самые теплые воспоминания о Егорьевском историко-художественном музее. Такие мероприятия способствуют популяризации культурных учреждений, привлечению посетителей, развитию туристического потенциала города и пробуждению интереса к изучению истории родного края.