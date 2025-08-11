Егорьевский спортсмен совершил уникальный заплыв на сапборде

Его маршрут пролегал от Коломны до Константиново. Идея такого испытания пришла к тренеру после его предыдущего достижения – прохождения 92 км пешком за 24 часа, что эквивалентно 123 тысячам шагов.

«Хотел проверить, на что я способен именно в этой дисциплине: без перерывов на ночевки, без посторонней помощи, без страховки — только я, доска и река», — поделился Александр.

Спортсмен не в первый раз покоряет значительные водные пространства на сапе. Его предыдущим достижением был заплыв длиной 72 км по Москве-реке. Выбор маршрута Коломна — Константиново обусловлен живописными пейзажами и рекой с ее особенным характером.

Подготовка к этому заплыву была сопоставима с тренировками для марафонца. Ежедневные занятия включали в себя отработку техники гребли с постепенным увеличением дистанции, начинавшиеся в полночь и завершавшиеся к 5 утра. Параллельно Александр тщательно тестировал рацион питания, экипировку, воду, изучал особенности русла реки, течение, ориентиры и прогноз погоды.

«С собой взял исключительно необходимое: вода, высококалорийная пища (около 10 000 калорий), аптечка, набор для ремонта, powerbank, трекер, сап-борд, весло весом 500 грамм, навигатор и, конечно же, запас решимости. Старт был назначен на 23:00 в Коломне», — рассказал тренер.

Старт в ночное время оказался особенно сложным и небезопасным. Александр Теньков вошел в Оку во время сильного ливня и грозы. Несмотря на трудности, за первые три часа ему удалось преодолеть 18 км, а к 4 часам утра он уже находился в Дединово. С восходом солнца ориентироваться стало значительно легче.

«Иногда в процессе плавания ты полностью погружаешься в свои мысли, остается лишь ощущение движения и звуки окружающей среды. Но это обманчиво: малейшая потеря концентрации, и тут же встречный ветер напомнит о твоем местоположении», — поделился Александр.

Перерыв на отдых спортсмен сделал ближе к 7 часам утра на Гольном Бугре, что очень помогло ему при подходе к Белоомуту. Он рассказал:

«Поймал очень сильный встречный ветер, пришлось бороться с ним около двух часов. Появилось больше катеров и барж, которые создавали значительную боковую волну. Дальше – переход через гидроузел, пришлось вытащить снаряжение и идти пешком вдоль берега. На Фруктовой закончилась вода, все 5 литров. Но все шло по плану: друзья ждали меня в лагере на берегу Оки и помогли».

На пути к цели спортсмену пришлось столкнуться с множеством трудностей – дрожали руки, немели пальцы, болели ноги и поясница. Чтобы облегчить боль, приходилось лежать прямо на сапе. Ветер и течение создавали иллюзию, что гребешь на месте. «Третье дыхание» и попутный ветер Александр Теньков почувствовал на 92-м километре, и в 20:00 он, наконец, финишировал в Константиново.