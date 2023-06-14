«Ей не нужна Россия, мы тут все для нее никто»: Земфира осталась при своем статусе

Россияне осудили Земфиру, которая пыталась избавиться от статуса иноагента

Культура и спорт
Артем Геодакян/ТАСС

Фото: [Артем Геодакян/ТАСС]

Суд отказался снимать с певицы Земфиры* статус иноагента. Также в ходе заседания Минюст заявил, что исполнительница получала финансирование от некой ирландской организации, сообщает Baza.

«Не пойму, зачем Земфира хочет себя исключить из реестра? Она уехала, выбрала свой путь»; «А какая ей разница? Она же сама высказалась против»; «Если ей не нужна Россия, и мы тут все для нее никто, зачем на снятие статуса подавала? Мне непонятно», — комментируют ситуацию Россияне.

Ранее Земфира переписала квартиру на свою любовницу.

*признана Минюстом иноагентом

Актуально