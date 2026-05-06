Дима Билан удивил подписчиков новыми фотографиями с отдыха

Победитель «Евровидения-2008» Дима Билан решил немного отдохнуть от работы. Певец прилетел на курорт и порадовал поклонников серией пляжных фотографий, сообщает The Voice. На снимках 44-летний артист позирует в черных плавках, нежится в гамаке и купается в море. Видно, что он полностью расслабился и наслаждается отдыхом.

Фото: [ соцсети ]

Реакция фанатов оказалась неоднозначной. Одни подписчики восхитились его формой и написали, что Билан выглядит прекрасно. Другие же заметили, что певец сильно похудел, и посоветовали ему лучше питаться, чтобы не терять мышечную массу.

Кстати, Билан — не единственная звезда, устроившая фотосессию на пляже. Недавно похожие снимки опубликовал Сергей Лазарев, и, надо сказать, к его внешности у поклонников вопросов не возникло.

А Яна Рудковская, которая тоже выложила кадры в купальнике, нарвалась на критику. В ответ она жестко прошлась по хейтерам и заявила, что не нуждается в их советах.

Ранее сообщалось, что снимки 77-летней Аллы Пугачевой вызвали критику в соцсетях.