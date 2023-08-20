Екатерина Швелидзе: фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» - впервые в нашем Подмосковье

Накануне Балашиха стала площадкой музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

«Так совпало, что 19 августа — это Всемирный день гуманитарной помощи, в честь чего активисты движения «Волонтеры Подмосковья» объявили специальный сбор. Также на фестивале проходят мастер-классы по изготовлению полезных на передовой вещей — все сделанное гостями мероприятия волонтеры отвезут жителям Донбасса и нашим защитникам в рамках акции «Доброе дело», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Хедлайнером музыкальной программы стала Ольга Кормухина — обладательница уникального голоса в четыре октавы, одна из самых ярких вокалисток российской рок-сцены. Незаурядные вокальные данные позволяют певице экспериментировать с самыми разными стилями от джаза до глэм-рока. Вместе с ней на сцену поднялся лидер группы Gorky Park гитарист Алексей Белов.

«Россия — это не про деньги, это про дух. И фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» — не потому, что, а ради чего. Не потому, что решили развлечь толпу, а ради того, чтобы вдохновить и объединить людей, напомнить им о том, что мы можем вот так собираться только потому, что ребята на фронте делают свое великое дело», — подчеркнула заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина.

Желанными гостями фестиваля стали музыканты луганской группы «Собор»: Анна Лебединская, Алеся Пархомчук и Алеся Бодрая. Солистки — выпускницы Луганской государственной академии культуры и искусств — с большой теплотой исполняют русские народные и авторские песни. Российской публике коллектив запомнился участием в концерте, посвященном Дню России, — вместе с певцом SHAMAN девушки спели песню «Мы».

Атмосфера живого общения, вдохновляющие стихи, зажигательная музыка — все это создавало ощущение единства, сплоченности и веры в будущее. Неудивительно, что многим хотелось поделиться своим теплом с теми, кто сегодня несет службу на фронте. Свои пожелания военнослужащим все желающие смогли записать в видео-формате в интерактивной кабине Народного фронта. Завершилась программа исполнением официального гимна фестиваля.