Екатерина Стриженова рассказала о неожиданном поступке мужа

Актриса театра и кино Екатерина Стриженова в интервью порталу «7Дней.ru» призналась , что за годы брака у них с мужем были разные периоды. Иногда супруги даже говорили о разводе.

А во время недавней ссоры Екатерина предложила Александру составить брачный контракт. Ответ супруга ее удивил.

Александр заявил, что уже написал завещание и все отписал ей.

Любые разногласия, возникающие между супругами, считает Екатерина Стриженова, решаются в процессе разговоров. Только так можно сохранить отношения, отметила она.

Недавно, рассказала Екатерина, они с Александром решали, хотят ли они еще одного ребенка, или нет. В результате пара решила, что будет воспитывать внуков, которые уже есть, и ждать следующих.

Ранее сообщалось о том, что юрист Титов рассказал, в каких случаях лучше заключить брачный контракт.